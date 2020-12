I bambini nelle valli disastrate: ecco i doni per la festa di Natale di Children & Future

Children & Future si è mobilitata per aiutare i bambini delle 6 valli colpite dalla tempesta Alex. Fedele ai suoi valori, l'associazione monegasca ha scelto di offrire loro dei regali di Natale e, con l'aiuto di Taxis de Monaco e delle associazioni Semeurs d'Espoir e Monaco Humanitarian Aid, di portare loro i seguenti regali di Natale

L'azione su larga scala di Children & Future è stata realizzata in occasione dell'ultima edizione del No Finish Line dal 14 al 22 novembre. Una grande collezione di giocattoli per bambini di tutte le età è stata organizzata presso la tenda di Fontvieille, con l'autorizzazione del Dipartimento degli Affari Sociali e della Salute, nel rigoroso rispetto delle norme sanitarie.

I partecipanti alla gara e i monegaschi hanno risposto in modo massiccio a questa azione benefica e più di 800 giocattoli sono stati donati in 8 giorni. Molti giocattoli all'aperto, libri, DVD e giochi collettivi sono stati donati anche per le scuole e i comuni di queste valli. Oltre a questa "operazione natalizia", Children & Future ha anche previsto di finanziare un progetto in esclusiva per i bambini di queste valli, attualmente in fase di studio. Tale investimento sarà prelevato dalla somma raccolta durante l'ultima edizione della No Finish Line, pari a 319.560 euro, poiché eccezionalmente quest'anno 1 chilometro è stato valutato a 1,50 euro.

Prima della raccolta, Children & Future ha contattato tutti i sindaci dei comuni coinvolti per conoscere il numero esatto e l'età dei figli dei loro cittadini. Queste informazioni qualitative hanno permesso di organizzare la consegna dei giocattoli ai comuni e le distribuzioni mirate. Un primo convoglio è partito il 2 dicembre per la Roya Valley, scortato dalla gendarmeria per garantirne la sicurezza e per aprire la strada. Un secondo convoglio è partito l'8 dicembre per St Martin de Vésubie.

Una missione generosa e di successo come la No Finish Line, questa corsa al cuore che mobilita migliaia di partecipanti ogni anno e la cui prossima edizione si terrà dal 13 al 21 novembre 2021!