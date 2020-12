“Una piazza viva”, la foto del giorno

In momenti di forte difficoltà, vi sono delle fotografie che aiutano lo spirito, che danno spazio all’immaginazione, che fanno “vivere bene”.

Come questa fotografia scattata da Ghjuvan Pasquale a Nizza, che propone Place Massena dove la vita della piazza continua nonostante mille problemi. Mentre si effettuano i test gratuiti per il Covid, c’è chi parla, chi si offre per dare una nuova vita alle scarpe, chi passeggia, chi lavora, chi si avvia verso un negozio che vende panini, chi propone dei giochi sperando in qualche moneta lasciata dai passanti.



L’abbiamo intitolata “Una piazza viva”: queste foto sono in ogni caso una testimonianza dei tempi.

Inviateci una mail con le vostre foto a foto@montecarlonews.it