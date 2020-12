Avec Plaisir, tanti artisti a confronto alla Galerie Eva Vautier di Nizza

Una mostra “da non perdere” assortita e di notevole qualità, è quella che propone la Galleria Eva Vautier di Nizza fino al prossimo 23 gennaio 2021.

Una serie di opere di moltissimi autori: Ben, Benoît Barbagli, Mona Barbagli, Tom Barbagli, Olivia Barisano, Arnaud Biais, Tristan Blumel, Evan Bourgeau, Pauline Brun, Marc Chevalier, Alexis Cicciù, Joseph Yosef Dadoune, Nicolas Daubanes, Kristof Everart, Anne Favret e Patrick Manez, Aimée Fleury , Gregory Forstner, Camille Franch-Guerra, Jacqueline Gainon, Alice Guittard, Jacques Halbert, Laurie Jacquetty, Jiyoon Jang, Douglass Laclass, Natacha Lesueur, Fiorenza Menini, Gilles Miquelis, Frédérique Nalbandian, Gérald Panighi, François Paris, Charlotte Pringuey-Cessacighi, Caroline Rivalan, Omar Rodriguez Sanmartin, Justin Sanchez, Jean de Sagazan, Simone Simon, Cedric Teisseire, Agnès Vitani, Agathe Wiesner e Anne-Laure Wuillai

La mostra Avec Plaisir # 3, in presenta una selezione di nuove opere e di edizioni originali degli artisti della galleria e di altri invitati per l’occasione.

Una maniera originale, in un momento di notevole difficoltà per gli artisti, per sostenerli, mettendoli “insieme” in una mostra che i contrasti, le diversità di stile, le contrapposizioni cromatiche rende interessante ed unica.

La Galerie Eva Vautier si trova in Rue Vernier 2 a Nizza ed è aperta dal martedì al venerdì dalle 14 alle 19 e resterà chiusa dal 24 dicembre al 5 gennaio 2021.