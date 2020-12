Da questa sera illuminati alcuni edifici emblematici di Nizza

La Città di Nizza organizza ogni 13 dicembre la "Fête des Lumières", festa di Santa Lucia, simbolo del passaggio dall'ombra alla luce.

Quest'anno, in concomitanza, verrà proposta l’iniziativa "Nice en Lumière 2020", che metterà in evidenza gli edifici emblematici della città.



Da oggi domenica 13 dicembre 2020 alle 17.30 (e fino al 3 gennaio), le facciate della chiesa di Jeanne d'Arc, della Gare du Sud e di Villa Masséna (lato rue de France) saranno illuminate con i giochi di colore dell’artista Gaspare di Caro.



Originario di Antibes, l'artista Gaspare di Caro appartiene al movimento Locative-art e si ispira all'Ecole de Nice ed ai Nouveaux Réalistes.

La tecnica, risale al XV secolo, ma é decisamente moderna e consente all'artista di proiettare la luce su una superficie perfettamente delimitata ed eliminare così il problema dell'inquinamento luminoso.