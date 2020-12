Messe di Natale nel Principato di Monaco: ecco tutti gli orari del 24 e 25 dicembre

In occasione della Solennità della Natività del Signore e, nel contesto della crisi sanitaria, la diocesi di Monaco, in collaborazione con le autorità governative, propongono un aumento del numero delle messe, celebrate la sera, di notte o il giorno di Natale.

Si richiama l'attenzione dei fedeli sulla necessità, in ogni chiesa, di limitare il numero di partecipanti secondo le norme sanitarie messe in atto negli ultimi mesi e sul fatto che tutte le messe si concluderanno quest'anno prima della mezzanotte.

Se il numero di fedeli che arrivano per una messa supera il numero di posti autorizzati, verrà offerto loro di recarsi in un'altra chiesa del Principato, in un momento prossimo. In considerazione di tutte le celebrazioni offerte, tutti dovrebbero poter trovare un luogo di culto per celebrare con gioia la nascita del Salvatore.

Ecco gli orari delle messe del 24 dicembre

16h30 SAINTE-DÉVOTE

avec orgue

17h SACRÉ-COEUR

avec orgue

18h CATHÉDRALE

18h SAINTE-DÉVOTE

chantée

18h SAINT-NICOLAS

18h CARMES

18h30 SAINT-CHARLES

avec orgue

19h30 SAINT-NICOLAS

avec orgue

19h30 CARMES

20h SAINTE-DÉVOTE

chantée

20h30 SACRÉ-COEUR

avec orgue

20h SAINT-CHARLES

en anglais

22h SAINT-MARTIN

veillée

22h SAINT-CHARLES

messe

22h SAINTE-DÉVOTE

veillée

22h SAINT-NICOLAS

veillée

22h CATHÉDRALE

veillée

Orari delle Messe del 25 dicembre

8h15 MISÉRICORDE, SAINT-CHARLES e SAINTE-DÉVOTE

avec orgue

8h30 SACRÉ-COEUR

9h CARMES

avec orgue

9h15 CARMES

10h30 11h CARMES

11h30 SAINT-NICOLAS

en italien

11,30 SAINTE-DÉVOTE, CARMES

11h45 12h SACRÉ-COEUR

15h30 SAINTE-DÉVOTE

en polonais

18h 18h30 19h SAINTE-DÉVOTE

avec orgue

en italien

CATHÉDRALE, SAINT-CHARLES SAINTE-DÉVOTE, SAINT-MARTIN

SACRÉ-COEUR, SAINT-NICOLAS SAINT-CHARLES CARMES

en anglais

en latin

MISÉRICORDE SAINTE-DÉVOTE, SAINT-NICOLAS CARMES

SAINT-CHARLES, SAINT-MARTIN