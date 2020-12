Un regalo di Natale che guarda al futuro? Il buono weekend in Provenza. Ecco l'iniziativa della regione francese

Confinato? Deconfinato? È difficile pianificare un viaggio di fine settimana per due?

Il Natale si sta avvicinando rapidamente ed è nato www.weekendprovence.fr dove troverai più di 40 soggiorni da consumare tutto l'anno.

Dalle Îles d'Hyères con Porquerolles al massiccio dell'Estérel a Saint-Raphaël, passando per il Golfo di Saint-Tropez o l'entroterra in Provence Verte e il Pays de Fayence, le atmosfere non mancano.



L'iniziativa prevede un cesto gourmet da gustare in camera, un momento di relax da soli nella vasca idromassaggio, una degustazione di vini in una tenuta provenzale, una pausa rilassante nella SPA

La regione provenzale vuole offrire a tutti l'opportunità di sognare un 2021 'normale'