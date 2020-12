Per la Croce Rossa finanziamento di oltre mezzo milione di euro in 3 anni dal Governo del Principato di Monaco

In conformità con la Convenzione firmata a Ginevra il 23 maggio 2018, tra il Governo del Principe e il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR), la Sig.ra Isabelle Rosabrunetto, Direttore Generale del Dipartimento delle Relazioni Esterne e della Cooperazione, e il Sig. Yves Arnoldy, capo della delegazione del CICR per Francia e Sud Europa hanno firmato il piano di finanziamento triennale per il periodo 2021-2023.

Questo piano triennale entrerà in vigore il 1 ° gennaio e si estenderà fino al 31 dicembre 2023. Per il C.I.C.R. finanziamento di oltre mezzo milione di euro in 3 anni. Il governo del principe e il C.I.C.R. hanno così deciso di indirizzare parte del contributo monegasco alle operazioni svolte nei conflitti che stanno prendendo piede nel tempo, nonché al programma di riabilitazione fisica realizzato in Mali, paese partner della Cooperazione monegasca. Parte del contributo è lasciato nelle mani del C.I.C.R. in modo da poterlo utilizzare secondo le esigenze guidate dall'emergenza. Come promemoria, il C.I.C.R. è un partner di lunga data del governo del principe. La sua missione puramente umanitaria consiste nel proteggere e assistere le vittime di conflitti armati, conflitti sempre più numerosi e protratti, con gravi conseguenze umanitarie, come avviene attualmente in Siria e Yemen. Questa firma dimostra il profondo attaccamento del Principato al rispetto del diritto internazionale umanitario.