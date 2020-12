Covid 19, attivato a Nizza un sito internet per “prenotare” la vaccinazione

È stato attivato, per i cittadini di Nizza e della Métropole Nice Côte d’Azur il sito https://vaccincovid19.nice.fr/VC19/ che consentirà la preregistrazione in vista della campagna di vaccinazione per il Covid 19.

Ancora una volta la capitale della Costa Azzurra giunge prima degli altri in iniziative che hanno la lotta alla pandemia quale obiettivo, dopo le campagne di comunicazione, distribuzione di mascherine, screening, sostegno alla fragilità, ora si arriva alla “tappa risolutiva”, quella delle vaccinazioni.



Per sostenere le autorità sanitarie nell'attuazione della campagna vaccinale, in collaborazione con l'ARS, viene così attivata una piattaforma di pre-registrazione online per identificare i residenti che desiderano essere vaccinati.

Ciò contribuirà ad anticipare le richieste dei cittadini che desiderano vaccinarsi al fine di organizzare al meglio le esigenze logistiche per accompagnare efficacemente la campagna vaccinale.



Questo è essenziale, soprattutto per le problematiche connesse con la conservazione degli imballaggi.

Le funzioni della piattaforma sono di:

Organizzare una campagna d'informazione rivolta alle popolazioni identificate come le più vulnerabili secondo le raccomandazioni dell'Alta Autorità sanitaria;

Individuare i candidati dalla seconda fase del piano vaccinale del governo e quindi mappare le aree in cui il bisogno è maggiore;

Ridimensionare, implementare e organizzare con questi dati i siti di vaccinazione nel territorio di Nizza il più vicino possibile ai richiedenti in base al volume delle domande.