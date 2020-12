Covid, a Nizza si analizzano le acque reflue

Capita, in questi giorni a Nizza, di vedere dei tecnici che aprono i tombini delle acque reflue per calare “strane” apparecchiature.

Si tratta di un servizio svolto anche in alcune località della Regione PACA, tra le quali appunto Nizza, che serve ad individuare, con largo anticipo, i focolai di Covid 19.

E’ stato, infatti, constatato che dall’analisi delle acque reflue è possibile giungere ad individuare, con un lavoro sistematico, le aree a maggior infezione e quindi poter intervenire in zone mirate per cercare di fermare gli effetti dell’epidemia.



Al momento a Nizza risultano due aree a particolare sensibilità , quella del quartiere Pasteur e quella dell’Ariane sulle quali si è poi concentrata l’attenzione delle squadre chiamate ad agire sul territorio.



Si tratta di uno studio sperimentale, avviato grazie anche ad un finanziamento regionale, che viene attualmente condotto oltre a che a Nizza, a Marsiglia, Tolone, Avignone, Digne-les-Bains e Briançon.



I risultati delle analisi condotte durante l’estate consentirono di individuare tre diversi tipi di virus del Covid nelle acque reflue: il 20A1, di origine spagnola, il 20A2, francese e un terzo, il 20A, di origine genericamente europea. Dimostrazione della presenza turistica ed anche della diffusione di virus nella popolazione.



Il costo delle analisi è di circa 50 mila euro ogni mese ed a Nizza si agisce anche per la ricerca di altri virus presenti nelle acque delle fognature, a partire dalla “grippe” stagionale.



Per questa ragione la ricerca è stata ulteriormente sviluppata in città non solo con prelievi trasmessi ai laboratori regionali, ma anche con altri valutati in loco.



La mappatura del territorio appare infatti uno dei sistemi più efficaci per contrastare la diffusione del virus e soprattutto per identificare con largo anticipo la formazione di focolai.