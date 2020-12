Mancheranno gli italiani, quest’anno non sarà un Natale “noire de monde”

La fotografia che pubblichiamo racconta Natale 2019 : in Francia si dice “noire de monde”, tanta gente, soprattutto stranieri, “soprattutto” italiani.

Sono passati 12 mesi e il Natale 2020 sarà ben diverso, mancheranno quasi totalmente gli stranieri, “soprattutto” gli italiani.

Le misure di blocco decise dal governo italiano, infatti, per far fronte al rischio di ulteriore contagio, che praticamente impediscono di recarsi all’estero, infatti, si faranno sentire in modo sensibile in Costa Azzurra che, da sempre, “vive” queste giornate sentendo parlare in italiano.

Oltre Menton, al di là del confine, si stanno vivendo momenti drammatici: l’Italia è il primo Paese europeo per numero di morti e nel mondo pochi la sopravanzano.

Una situazione che ben si conosce al di qua della frontiera, ma è difficile, soprattutto per chi gestisce attività economiche, rendersi conto che dovrà fare a meno degli italiani da sempre preponderanti.

"La presenza degli italiani è enorme per Natale e soprattutto per Capodanno. Siamo di solito sempre pieni”, confessa Laurent Rossi, direttore esecutivo della catena Summer Hôtels.

Un problema senza soluzione: la crisi da Covid 19 trasformerà la Promenade e il Quai des Etats Unis, sarà difficile sentir parlare italiano anche se…