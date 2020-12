Per questo Natale un pò speciale, da Computerart potete trovare regali pratici e smart, dalla tecnologia al gaming e non solo

Ormai è chiaro che le festività di quest'anno saranno condizionate dall'emergenza sanitaria, però nulla ci può impedire di festeggiare il Natale in modo tradizionale. Natale è senza dubbio il momento ideale per rendere felici amici e parenti. Mai come in questi mesi la tecnologia si è rivelata indispensabile nella vita di tutti i giorni e con l'arrivo del Natale sarà l'occasione giusta per regalare computer, portatili, tablet e smartphone e molto altro ancora.

Le offerte sui prodotti tecnologici e informatici sono tantissime, ma da Computerart a Ventimiglia troverai le migliori idee regalo a prezzi scontatissimi per stupire tutti. Per esempio le cuffie Bluetooth della Apple o le cuffie gaming con microfono per gestire meglio le call e videocall, ma anche per giocare, caricabatterie portatili di ultima generazione, stampanti, memorie USB, powerbank e accessori per lo smartphone, software (Microsoft Office, Kaspersky antivirus) e molto altro ancora... Ma non è tutto!

Anja&Mirko del negozio ComputerART vi aspettano per augurarvi buone feste e offrire delle Super Promo speciali per tutti coloro che saranno costretti a lavorare da casa a causa dell'emergenza sanitaria con una vasta gamma di accessori hi-tech e prodotti per ufficio. Computerart si occupa anche della sicurezza digitale e online, per farvi navigare in assoluta sicurezza, proteggendovi dalle insidie del Web.

Il negozio offre la possibilità di acquistare online dai suoi store Amazon ed Ebay ed è anche un service point Dhl per ogni tipo di spedizione.

Per ulteriori informazioni:

ComputerArt

Via Cavour, 1, 18039 Ventimiglia IM :

Telefono: 0184 351772

Sito: www.italiacomputerart.it

Pagina facebook: https://www.facebook.com/ComputerartVentimiglia/

Pagina ebay: https://www.ebay.it7str/computerart