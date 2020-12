Sicurezza: altre 175 “bornes d’appel d’urgence” installate in tutta Nizza

Una delle bornes d’appel d’urgence in Avenie Medecin a Nizza

Si sono rivelate essenziali ad ottobre nel corso dell’attentato terroristico a Notre Dame: le “bornes d’appel d’urgence” possono essere attivate da ogni cittadino semplicemente schiacciando per due volte consecutive un bottone.

Si troverà così, praticamente in tempo reale, in contatto con la polizia, mentre si attiveranno i servizi di geolocalizzazione oltre alle video camere poste nelle vicinanze così da consentire all’agente di turno di rendersi conto della situazione.



Oltre al video si attiverà anche il servizio fonico così da consentire di comunicare direttamente con la polizia.

Al momento sono 6 in città, posizionate nei punti strategici, ma sono destinate ad aumentare esponenzialmente.

Nelle prossime settimane ne verranno istallate altre 175 , la prima già è attiva davanti alle scuole delle Baumettes, a due passi da Boulevard Grosso.

La spesa è di 835mila euro, finanziata per l’80% da un fondo statale destinato alla sicurezza.



Sono importanti per dare un immediato allarme alla polizia ed anche per consentire, dalla centrale, di controllare in tempo reale tramite le video camere quello che sta succedendo.