A Nizza alcune gare del torneo di calcio delle Olimpiadi di Parigi 2024

Nizza ospiterà alcune gare del torneo di calcio in occasione dei giochi olimpici di Parigi 2024.

Lo ha annunciato il Sindaco di Nizza, Christian Estrosi: “ Questa è un'ottima notizia per la nostra città e per il nostro stadio Allianz Riviera. Ed è anche un grande orgoglio poter partecipare fra poco più di 4 anni a un evento importante quale sono i Giochi olimpici".



I Giochi si terranno a Parigi, ma il torneo di calcio sarà una grande opportunità per coinvolgere tutto il territorio francese e associarlo al più grande evento sportivo del mondo.



Dopo il successo degli Europei nel 2016 e della Coppa del Mondo FIFA nel 2019, la prospettiva della Coppa del Mondo di rugby nel 2023, Nizza sta diventando una delle città simbolo per questi eventi.



“Ancora una volta, ha sottolineato Christian Estrosi, la città contribuirà al successo di questo torneo, con il suo stadio perfettamente dimensionato in relazione a ciò che il calcio rappresenta alle Olimpiadi, ma anche con tutte le sue potenzialità in termini di ospitalità, alloggio, trasporti e con la presenza del Museo Nazionale dello Sport che si trasformerà, per l’occasione, in una superba vetrina per la promozione dei valori Olimpici”.