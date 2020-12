Nizza, volontari in prima linea per migliorare la qualità della vita

Fra la città di Nizza e le associazioni che operano sul territorio per venire incontro alle esigenze dei cittadini, soprattutto i più fragili, è collaborazione continua.

Era stato anche, formato, nelle scorse settimane, un gruppo di lavoro che ha coinvolto 34 gruppi associativi.

Dagli approfondimenti sono emerse delle proposte che passano ora all’attuazione.

Ecco alcune delle soluzioni e degli interventi che sono scaturiti dal gruppo di lavoro.



Aiuto alimentare

Creazione di ristoranti solidali riservati agli studenti con apertura del primo ristorante nel primo trimestre 2021 accanto al negozio di alimentari sociale e solidale Agoraé;

Creazione di un gruppo di lavoro per lo sviluppo di negozi di alimentari sociali e solidali per gli studenti.



Accompagnamento digitale

Creazione di un "Supporto per la formazione digitale intergenerazionale" (smartphone, tablet, computer di uso di base) per gli anziani più in difficoltà, con l’intervento di studenti che si metteranno a disposizione delle persone in difficoltà ad apprendere i principali meccanismi informatici per aiutarli nell’apprendimento pratico.



Solidarietà e isolamento sociale

Sviluppo del tutorato nei quartieri (1000 tutor nel 2025): creazione di un programma di sostegno ai giovani da parte di studenti volontari;

Creazione di un gruppo di lavoro per assicurare il sostegno sociale, dall'università all'integrazione professionale garantita attraverso l'istruzione superiore: creazione di un sistema innovativo per promuovere la formazione e l'integrazione professionale dei giovani provenienti da quartieri difficili.