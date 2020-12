Boulevard Gambetta cambierà pelle, ecco le ipotesi progettuali (Foto)

Il rifacimento di Boulevard Gambetta, un'importante arteria che porta direttamente al mare, sta compiendo un nuovo passo con una consultazione pubblica che è in svolgimento fino a mercoledì 20 gennaio 2021 .

Obiettivo della consultazione è quello di presentare le proposte di sistemazione definitiva del Boulevard così da poter poi giungere ad un progetto definitivo.

Le proposte avanzate dalla Métropole e dalla città di Nizza sono :



Per la parte sud di Boulevard Gambetta: totale rifacimento ad alto valore qualitativo con le due carreggiate riservate ai residenti e alla linea di autobus a basse emissioni, oltre a una pista ciclabile a doppio senso in totale sicurezza. La concertazione mira a scegliere la posizione della pista ciclabile, se come è ora, al centro della carreggiata o se posizionarla lateralmente.



All’incrocio tra Boulevard Gambetta e la Promenade des Anglais viene proposta la creazione di un ampio spazio che faciliti l’accesso alle persone. È ipotizzata l’apertura di un grande spazio sul mare creando un piazzale in fondo al Boulevard.



Per la parte nord di Boulevard Gambetta: è proposto il proseguimento della sistemazione analogo alla parte Sud, che tenga conto delle condizioni di traffico che é più intenso. Sono inoltre proposti due percorsi diversi per pista ciclabile.



La popolazione di Nizza è invitata a recarsi al CUM, sulla Promenade des Anglais per conoscere in modo approfondito le varie proposte.

Il Centre Universitaire Méditerranéen (65 Promenade des Anglais) dove sono esposti i pannelli ( inseriti al fondo di questo articolo ) è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8, 30.alle 12 e dalle 13 alle 17 (tranne durante il periodo di chiusura del 24-31 dicembre 2020) o sui siti di www.nice.fr e www.nicecotedazur.org .



Tutti possono partecipare alla concertazione inviando osservazioni o proposte all’indirizzo internet concertation.gambetta@nicecotedazur.org su questo progetto che mira a riportare questo asse ad un'alta qualità urbana e ambientale, a calmare il traffico e a rafforzare l'attrattiva e l'animazione del quartiere.