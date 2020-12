Cucina tradizionale nizzarda, tante ricette nizzarde a portata di clic

Una vera miniera, decine di ricette “made in Nizza” a portata di clic, è quanto propongono i servizi culturali della città in collaborazione con l’Atelier Cuisine Niçoise .

Non si potrà uscire di casa per andare al ristorante, ma mangiare (strettamente con il proprio nucleo famigliare sì) e allora spazio alle ricette nizzarde.

Dagli antipasti al dolce, dalla carne al pesce ai legumi.

Come fare per accedere ad un tale patrimonio?

Basta cliccare qui e iniziare a farsi venire l’acquolina in bocca.