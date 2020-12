Guadagnare facendo pubblicità con la propria auto, a Nizza si può

Potrebbe essere l’uovo di Colombo: utilizzare per lavoro il proprio veicolo ottenendo in cambio un compenso sotto forma di buoni d’acquisto.

Lo propone una strat up di Nizza che sta facendo ottimi affari con un espediente semplice e per nulla impattante.

E’ sufficiente possedere un veicolo a cinque porte (per via della dimensione) in buono stato e pulito, percorrere almeno 500 chilometri ogni mese (circa 16 ogni giorno), accettare di far applicare una pellicola pubblicitaria, scaricare un’applicazione sullo smartphone che monitora il percorso giornaliero e…il gioco è fatto.

La società che propone “l’affare” fornisce la pellicola che meglio si adatta alle attitudini, al tipo di veicolo ed anche al percorso e poi ci si sposta con il proprio veicolo a seconda di quello che si deve fare.

Nessun percorso, dunque, finalizzato alla pubblicità (non sarebbe conveniente sotto il profilo economico), ma una sorta di rimborso sulle spese che si debbono sostenere per la propria auto sotto forma di buoni d’acquisto.

La start up che ha “inventato” il sistema è di Nizza, si chiama Blik e tutto quanto è spiegato sul sito internet ( clicca qui ).

Il guadagno può raggiungere i 150 euro ogni mese e la società si è impegnata a piantare un numero di alberi equivalente all’inquinamento da anidride carbonica, anche se, in effetti, il veicolo con la pubblicità avrebbe circolato egualmente e questa campagna pubblicitaria non provoca livelli di traffico in più.