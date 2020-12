L'Oroscopo di Corinne per la settimana di Natale, le previsioni sino al 25 dicembre

Ariete: con il primo quarto di Luna che il 21 dicembre si forma a 00°35’ della vostra costellazione avrete il vostro bel da fare nel cercare di inquadrare una situazione sbilenca ma alla fine la spunterete così come non mancheranno contrattempi o contatti con gente che capisce poco o niente. Anche la corsa alle strenne sarà convulsa e il fatto di non poter trascorrere il Natale con tutti i vostri cari o in un ristorantino creerà un attimo di impasse e confusione.



Toro: il vostro sarà un Natale un po’ insolito ma non malvagio malgrado non riusciate a venire a capo di una faccenda facente ansimare e per codesta ragione, con chi di dovere, vi dovrete consultare… Poiché dal 21 anche tra comuni ci si può spostare approfittatene per portare, sempre ben mascherati, il vostro presente ad amici speciali e per il desco natalizio organizzatevi a puntino: sarà un ritrovo miserello, senza bolge o viaggi ma sicuramente ugualmente bello!



Gemelli: fatevi una ragione di ciò che sta capitando evitando di prendervela eccessivamente visto che agitarsi non serve ad un accidente. Non abbondate in pazienza ma stavolta sarà proprio quella a cui appellarvi al fine di non litigare per sciocchezzuole proprio in prossimità di queste bizzarre feste.… Da fuori giungeranno notiziole, sul lavoro vi stresserete e rinvenire un po’ di pace appare un miraggio ma nell’intimissimo adiacente Natale, specie se avete dei bimbi, vi sollazzerete.



Cancro: tra sbalzi umorali, lune storte, timori vari, magoni interiori, vi accosterete al Natale piuttosto stremati specie se ultimamente il fato vi dato una batosta morale. Ma la vita va avanti e non resta che prendere le cose come vengono facendo della filosofia un precetto! Per neutralizzare gli effetti avversi di un Saturno maldestro attaccate dell’agrifoglio all’uscio e un angioletto sulla punta dell’albero o in camera da letto. Ricevere o donare un ciclamino o un bonsai preserverà da tanti guai…



Leone: considerate le condizioni attuali quello del 2020 sarà sicuramente un Natale totalmente differente da quelli antecedenti nel senso di dovervi accontentare di un combino prettamente casalingo anche se una bella mangiata nessuno ve la potrà vietare… Date quindi libero sfogo alla creatività culinaria, accantonate il nervosismo e accostatevi alle festività con tanta speranza e amore. Per favorire la taccagna sorte collocate del vischio vicino all’entrata. Un uomo deluderà.



Vergine: meticolosi e puntigliosi non accetterete predicozzi e recriminazioni rimbeccando chiunque si permetta di addossarvi colpe inconsistenti o criticare il vostro operato pur se, in brevi lassi temporali, otterrete ciò che volevate facendo magari un salto di qualità o cavandovi uno sfizietto… Dovendo posteggiare tra le solite quattro mura inventatevi un Natale originale in compagnia di qualche familiare e state accanto a chi ha tanto bisogno di voi. Strenne da recapitare.



Bilancia: se attendevate un cenno dagli umani e dal destino sul come impostare una delicata questione abbiate fede in stelle procacciatrici di allietanti novelle pur se tutto succede, come sempre, all’ultimo istante… Inquadrare inoltre una enigmatica personcina o rinvenire un punto d’incontro con la medesima risulta arduo e in tal frangente mostrare schiettezza gioverà ad entrambi. Per Natale fatevi un regalino, staccate la spina e passatelo, con chi vi è caro, nella addobbata casina.



Scorpione: preparatevi in quanto le stelle brilleranno mosce e mogie su di un Natale assai singolare da solennizzare insieme a pochi eletti e anziché andare al ristorante o nel posticino prediletto lo trascorrerete tra pandori, panettoni, televisione, giochetti di società, divano e letto… In simultanea vi vedrete con amici o parenti per uno scambio di doni e degli auguri mezzi virtuali. Pasticceri, baristi e ristoratori, tra un decreto e un divieto, si barcameneranno con uno spizzico di affanno.



Sagittario: il trigono di Marte offre la spinta necessaria al fine di contrastare le avversità, calmare i bollenti spiriti, girare per negozietti, togliervi un capriccio. Ciononostante andrete spesso nel pallone per una serie di contesti atti a farvi rimanere col fiato sospeso. Un congiunto o partner dalla crapa dura motiverà corrucci, un essere lontano vi mancherà parecchio, qualcuno vi farà battere il cuore e a Natale, sotto l’alberello, troverete la sorpresa di una risposta tanto attesa.



Capricorno: non state attraversando un bel momento e ne avete le scatole piene di un anno tanto bisesto quanto maldestro che vi ha visto spettatori o protagonisti di accadimenti importunanti, controsensi, corrucci e preoccupazioni su vari fronti. Ora vi appresterete al Natale con tanti punti interrogativi pur restando fermo il punto di passarlo con strettissimi familiari magari davanti a succulenti manicaretti. Rammentate inoltre di omaggiare chi vi è sempre stato accanto.



Acquario: vivete appieno questo periodo valorizzando affetti sinceri, sfidando la fortuna, rompendo con chi “rompe”, assaporando l’attimo fuggente, accantonando nostalgie o ipocondrie e guardando verso un 2021 che auspicate migliore… Nel contempo state attenti a non prendere lucciole per lampioni riguardo quattrini e transazioni… Il vostro sarà un Natale all’insegna della semplicità e malgrado lo dobbiate trascorrere rispettando le norme vigenti, vi rilasserete egualmente.



Pesci: siete angustiati al punto di considerare il Santo Natale pari ad un giorno normale, sbuffando ad oltranza quantunque vi si rompessero le anime più del consueto. Eppure riceverete degli auguroni impensati, risalirete, in tempi non lontani, la china e vi toglierete un fardello o una soddisfazione… Un granello di depressione invece colpirà chi è solo e desolato. Essendo il melograno il vostro amuleto naturale procuratevene in quantità e cominciate a spiluccarlo già da adesso.



E che la stella della speranza illumini il cammino che ci conduce a Natale…