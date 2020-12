Le migliori birre artigianali in Italia

Se fino praticamente agli ultimi sgoccioli degli anni Novanta il numero dei birrifici artigianali in Italia era veramente ridotto all’osso, attualmente le cose sono cambiate notevolmente: da una parte, sono nati sempre più birrifici artigianali, ma d’altro canto c’è una grandissima attenzione per le materie prime, più che in realtà per uno sviluppo della cultura nazionale della birra.

Se il vino rimane pur sempre la bevanda più apprezzata entro i confini italiani, bisogna mettere in evidenza come il basso numero di regole che vanno a disciplinare tale settore, ha consentito ai micro-birrifici di cominciare a dire la propria sul mercato, crescendo in maniera esponenziale e sfruttando proprio la possibilità di sperimentare in maniera decisamente libera.

Non a caso, il risultato che si è ottenuto da questo processo ha visto la nascita di una gamma davvero variegata di birre che, piuttosto di frequente, presentano caratteristiche ben precise. Ad esempio, si tratta di birre non filtrate, ma che non hanno nemmeno dei conservanti. Inoltre, si caratterizzano per essere davvero versatili, abbinandosi alla perfezione con un po’ tutte le cucine regionali in Italia, ma anche con tanti piatti delle cucine estere più famose.

Interessante notare come, nel corso degli ultimi anni, si siano diffuse anche tantissime piattaforme legate proprio alla vendita delle birre artigianali online. Ad esempio, chi va alla ricerca di bottiglie di birra su Hopt.it potrà trovare davvero un gran numero di alternative, che possono soddisfare ogni tipo di esigenza e, ovviamente, anche di preferenza. Hopt.it è uno di quei portali che sono in grado di garantire davvero un’ampia gamma di prodotti dedicati al mondo della birra, tra spillatori e altri oggetti che si possono usare anche all’interno delle mura domestiche.

Golden Ale – Il sapore della birra appena sfornata

Avete presente il profumino dolce e decisamente fragrante che si diffonde in tutta la casa nel momento in cui state preparando il pane in forno? Ebbene, lo stesso profumo si potrà assaporare, stavolta in forma liquida. Tutto merito del gran lavoro che è stato portato a termine dal micro birrificio emiliano Project Local Brewery, un ramo che fa parte della cantina Podere La Berta, che si trova a pochi chilometri dalla città di Ravenna.

Anche se si tratta di una birra un po’ più pallida rispetto all’usuale colore di questa bevanda, ecco che questa birra si caratterizza per avere uno spessore decisamente profondo in relazione al sapore. Interessante notare, in modo particolare, come si alternino molto bene bene delle note di lievito, ma anche di malva, oltre che delle punte di cannella, miele e acero. Tra gli abbinamenti migliori, questa birra “Golden Ale” va decisamente bene da accompagnare alle lasagne, alla torta di mele, alla pizza e all’insalata di patate.

Magnifica, la American Amber Ale del Birrificio dell’Eremo

In questo caso, ci troviamo di fronte a una birra che riesce a coinvolgere completamente chi la gusta e ha un sapore che si mantiene in bocca per diverso tempo. Una volta assaggiata, ecco che si può assaporare fin da subito una stupenda fragranza di mele rosse mature e toffee. In modo decisamente progressivo, ecco che tale sentore lascia spazio a una ripresa di tutto rispetto di un’interessante discendente inglese delle Pale Ale.

Tra le principali caratteristiche della birra “Magnifica”, troviamo un luppolo decisamente poco aromatico, oltre che un caramello estremamente intenso che si fanno subito notare una volta in bocca mentre, una volta svanite, lasciano un amaro molto stimolante, che si caratterizza per rimanere in bocca davvero molto a lungo, evitando di essere resinoso piuttosto che appiccicoso. Tra i vari piatti che si possono abbinare a questa particolare birra American Amber Ale troviamo la carne alla griglia, ma anche hamburger, riso speziato, noodle e curry indiano.