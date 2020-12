Avere ambienti di lavoro, studio, svago, attività commerciali - professionali perfettamente sanificate e depurate oggi è possibile grazie ad una tecnologia di ultima generazione

Pensare che gli ambienti di lavoro e le molteplici attività che si svolgono in un luogo chiuso, le scuole, ma anche i luoghi di svago come i ristoranti, i bar, le palestre e non solo questi, possano essere frequentati in tempo di Covid 19, con un elevato fattore di protezione, in relazione al rischio di un contagio, poiché tali luoghi vengono costantemente monitorati, depurati e sanificati in modo innovativo, è una realtà che sta iniziando ad essere considerata con grande attenzione, e sta prendendo sempre più spazio nelle scelte imprenditoriali.

La buona notizia infatti è che già oggi, grazie ai continui spunti che la natura offre, esistono processi naturali che riprodotti dall’uomo, come la fotocalisi e la ionizzazione, consentono di ottenere una puntuale depurazione, rigenerazione e sanificazione dell'aria in uno spazio confinato, spazio indoor.

Grazie anche ai progressi ed alla ricerca di un Gruppo operante a livello Internazionale, la Lux International ha concepito e messo sul mercato l'ultima evoluzione di un apparecchio, l’Aeroguard Sense, dotato di 5 tecnologie integrate frutto di decenni di ricerca e sviluppo applicata al tema del inquinamento indoor.

L'Aeroguard Sense è in grado di analizzare in tempo reale la qualità dell'aria rilevando in essa le microparticelle inquinanti grazie ad un doppio livello di sensori di inquinanti, DUCT e VOC.

L'Aeroguard Sense conseguentemente realizza la cattura grazie ai filtri HepaLux - certificati HEPA13 - del 99,98% delle particelle inquinanti presenti nell’aria, come i virus e batteri, microrganismi patogeni, spore di muffa, polveri sottili, e provvede, grazie alle altre tecnologie integrate nell'apparecchio, a deteriorare i batteri e disattivare i virus.

Lux International è una Compagnia nata nel 1908 in Svezia.

Per riconoscerla basti pensare che fu quella che nei primi decenni del '900, come ElectroLux, inventò l’aspirapolvere elettrico.

Lux International è concentrata sul tema del controllo della qualità dell’aria negli ambienti indoor, la pulizia e sanificazione delle superfici esposte; i suoi apparecchi di aspirazione polveri sono ad esempio concepiti come veri depuratori. Gli apparecchi Lux International sono commercializzati nei 5 continenti.





Aeroguard Sense è concepito per l'applicazione all'interno di ambienti di lavoro, attività professionali e commerciali e più diffusamente negli ambienti indoor ivi incluse le abitazioni. Attraverso flussi continui all'interno dei Volumi dei locali, assicura costantemente aria depurata, ionizzata, fresca e sana e sanificata sulle superfici esposte a 360° poiché aspira in ogni direzione. È un apparecchio pratico e di semplice uso, in quanto infatti occorre collegarla semplicemente ad una presa elettrica.

Nello specifico, i sensori incorporati, di polveri sottili - DUCT e di composti organici volatili - VOC, rilevano in tempo reale ed in modo automatico gli inquinanti presenti all'interno dell’aria, questi vengono catturati attraverso l’azione combinata dei filtri HepaLux ed ai Carboni attivi assistiti da - Enzimi 'macrofagi’ - che collaborano nella rimozione di cattivi odori di origine organica.

In parallelo si realizza il processo di Ionizzazione che genera ioni a carica negativa che si legano agli elementi inquinanti, appesantendoli e rendendoli facilmente aspirabili dal pavimento.

La imponente quantità di ioni negativi rigenerano la qualità dell'aria in ambiente originando benessere per gli occupanti.

L’azione della fotocalisi (PCO), per effetto della luce LED UV.A e del catalizzatore in Diossido di Titanio, genera decomposizione dei gas e dei microrganismi all'interno dell'apparecchio nel quale si realizza una degradazione dei batteri ed una disattivazione dei virus con emissione contemporanea di elementi sanificanti restituiti con l'aria immessa in ambiente.

Aerogard Sense rappresenta una puntuale soluzione in tutte le attività che si svolgono in ambienti confinati che necessitino di un costante monitoraggio e di una progressiva depurazione e rigenerazione della qualità dell'aria, con azione volta alla riduzione del rischio da contagio derivante da agenti patogeni attraverso una sanificazione costante dell'aria e delle superfici esposte in presenza degli occupanti tali spazi, tra le quali:

- studi e poliambulatori medici, altre strutture sanitarie

- ambulatori veterinari, toelettature e negozi per animali

- parrucchieri, centri estetici e di cura per la persona, tatoo

- sale di ristorazione, pizzerie, bar, piadinerie, kebab

- palestre, arti marziali, scuole danza, centri fitness e riabilitativi

- gastronomie, macellerie, salumerie, panifici, pasticcerie

- attività commerciali e negozi di vicinanza

- strutture alberghiere, convitti, ostelli, bed and breakfast

- residenze con soggetti allergici, età pediatrica, immunodepressi

- attività ad elevato assembramento

- RSA ed altre comunità

- scuole di ogni ordine e grado, baby parking, ludoteche

- biblioteche, librerie ed uffici specie se fronte office

L'apparecchio è dotato di elevata efficienza filtrante

Tasso di Emissione Aria Pulita (CADR) = 765 mc/ora

Superficie filtrante importante = 4,3 m/quadri

Prestazioni eccezionali, ridotto consumo energetico e silenziosità.

L’efficienza degli Apparecchi LUX Aeroguard è Certificata.

