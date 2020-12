Principato di Monaco: ristoranti aperti sino alle 21,30, ecco tutte le norme delle feste

Nonostante una situazione che sembra sotto controllo, il ministro di Stato Pierre Dartout ha ribadito il suo invito alla vigilanza di tutti, soprattutto nella sfera privata, e in vista dei viaggi legati alle vacanze.

Proroga del coprifuoco dalle 20:00 alle 6:00 fino al 15 gennaio

Il 24 dicembre, il coprifuoco entrerà in vigore solo dalle 23:30. Viene mantenuta alle 20:00 del 31 dicembre. Restano ferme le esenzioni in vigore per ristoranti e luoghi di cultura.

La sera, i ristoranti rimangono aperti fino alle 21:30 (compreso il 24 dicembre) e eccezionalmente fino alle 22:30 del 31 dicembre. Per i pranzi del 25 dicembre e del 1 gennaio possono rimanere aperti fino alle 16:00 anziché alle 15:00.

Indossare la mascherinaè obbligatorio ovunque negli spazi pubblici Tutti gli incontri pubblici sono vietati il ​​24 e 31 dicembre

La sera del 31 dicembre verranno effettuati i controlli di accesso al Principato a partire dalle ore 19.00 al confine: potranno accedervi solo i residenti, lavoratori o visitatori con prenotazione alberghiera in una struttura del Principato.

Adeguamento delle misure per il mondo dello sport I palazzetti dello sport e le piscine possono riaprire, nel rispetto delle disposizioni sanitarie sviluppate nell'ambito del precedente deconfinement, con limitazioni per gli sport da combattimento. Limitazione dei gruppi di coaching a 5 persone incluso l'allenatore. Ripresa dello sport scolastico dal 4 gennaio, secondo un rigido protocollo sanitario.

Tre nuove campagne di test di screening programmate dal 16 dicembre rivolte a studenti, residenti e dipendenti, quindi insegnanti e studenti (2.000 test eseguiti a settimana). Estensione del lavoro a distanza nel contesto dell'emergenza sanitaria fino al 31 marzo. Piano di vaccinazione in fase di elaborazione e presentato all'inizio dell'anno scolastico in attesa di convalida da parte dell'Agenzia europea per i medicinali Per questa campagna di vaccinazione non obbligatoria e gratuita, sono stati individuati 3 gruppi prioritari: persone over 75, over 65 e personale medico e assistenziale.

Il centro vaccinazioni sarà aperto all'Espace Léo Ferré alla presenza di medici e farmacisti, con appuntamenti obbligatori presi con il Centro Covid. Maggiori informazioni sul sito www.covid19.mc