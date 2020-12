Il Principato di Monaco e il contado di Ventimiglia dopo il 1815

Il 7 agosto 1815, il Principe di Monaco riammetteva le punizioni per i guastatori degli orti di limoni, limitandosi ad una pubblica gogna nel giorno di festa. La comunità locale istituiva la grande fiera di animali e merci varie, dalla durata di tre giorni, ponendo la data intorno dell'equinozio di Primavera, dal 19 al 21 marzo. Diventerà la Fiera di San Giuseppe.

Il 20 novembre, il Principato di Monaco venne posto sotto il protettorato del Re di Sardegna. Durante i Cento Giorni, truppe inglesi, inviate dal comandante sardo di Nizza, avevano occupato il Principato. L'anno dopo, 1816, segui' una seconda estate eccezionalmente calda e piovosa, segnata da ripetuti fulmini, a causa dell'eruzione del vulcano Tambora, in Indonesia. La città di Ventimiglia, anche memore delle sue gloriose radici italiche risalenti all'Alto Medioevo, si dotava intanto di un Teatro Politeama, ricavandolo da un pubblico stabile sito in via Lascaris, a poca distanza da Piazza Cattedrale.

Se Ventimiglia si era sentita, in un certo senso, ancora suddita della Francia, dopo la caduta di Napoleone, le naturali affinità con la Liguria e gli Stati Sardi, rendevano oltremodo evidenti i suoi interessi (e relative aspirazioni) italiani . Il 30 novembre 1816, Millo Terrazzani, a nome di Onorato IV di Monaco, prestava omaggio e giuramento al Re di Sardegna per gli undici dodicesimi di Mentone e la totalità di Roccabruna. Nel gennaio 1817, si ebbe una gelata di frutteti quasi ovunque dal Principato fino a tutta la Liguria. I commercianti di limoni di Mentone furono costretti ad acquistare 550.000 limoni in Ventimiglia, per soddisfare le loro richieste. Con sentenza del 4 gennaio 1817, la Regia Camera dei Conti condannava i Comuni della Bassa Val Nervia all'osservanza delle antiche leggi; ma nel riordinamento dello Stato Sardo e del relativo fisco si affrancarono i cittadini non soltanto dalla soggezione politica al Marchese di Dolceacqua, ma anche dalle cosiddette banalità. I Marchesi Doria, infatti, erano tornati in Dolceacqua, ma ormai nessun Stato era interessato a ripristinarne la Signoria: Genova non esisteva più, i Savoia, come per il passato, desideravano annetterla, e, inoltre, per il rilancio economico della zona, il Signore rappresentava un ostacolo.

Gli abitanti, rivolti più verso Ventimiglia e altre direzioni, rifiutavano di corrispondere al Marchese i diritti sugli edifici, o i frantoi delle olive, diritti che ammontavano al dodici per cento del prodotto, oltre all'integrità delle sanse. I Marchesi ricorsero alla Regia Camera, che riconobbe giusta la loro istanza, ma i Doria non poterono comunque rientrare in possesso dei loro beni privati. Il 23 marzo un terribile terremoto sconvolse la Luguria, seminando ovunque distruzioni e vittime. L'8 novembre, col trattato di Stupinigi, si stabilirono i rapporti fra il Regno di Sardegna e il Principato di Monaco. La Rocca veniva, con tali relazioni, presidiata da un mezzo battaglione di fanteria sotto il comando del Principe, nominato Governatore della Piazza, nelle cui mani gli ufficiali sardi presteranno giuramento.

Il Principe conserverà tali prerogative anche nel caso in cui le truppe venissero aumentate. Le spese per il mantenimento della guarnigione venivano messe a carico del Re. I sudditi monegaschi avrebbero potuto accedere alle varie carriere amministrative nel Regno sabaudo e si sarebbero concesse cariche, onori e favori al Principe e alla sua famiglia. La Marina Sarda proteggerà il porto di Monaco e la e la relativa piazzaforte. Le comunicazioni tra i due Stati saranno libere; il diritto di asilo non sarà concesso nel Principato ai malfattori e ai disertori; i diritti di ancoraggio nel porto saranno per i Sardi gli stessi dei Monegaschi.

Al Trattato seguiva una Convenzione che incorporava il Principato, per la vendita del sale e dei tabacchi, alla gabella sarda, e unificava il servizio postale con la divisione dei benefici. Monaco veniva a trovarsi in quella stretta a cui aveva sempre potuto, per scaltrezza e fortuna, sfuggire: il protettorato dello Stato in cui si trovava incastrato. I Principi godevano di maggiore libertà, ritornando a quegli atti di indipendenza a cui i regimi rivoluzionari e imperiale napoleonico avevano disabituato il mondo.

Essi non osarono ricercare presso il Re di Sardegna gli onori, le cariche e i favori che offriva loro il Trattato di Stupinigi, ma continuarono a frequentare Parigi, a sedere, come fece poi Onorato V, alla Camera dei Pari francese, nella loro qualità di Duchi di Valentinois, e ristabilirono l'uso della lingua francese per gli atti pubblici, abbandonata nel 1814.