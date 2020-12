Natale di solidarietà, le Potager de la Fantasie “non molla” (Video e Foto)

Solidarietà é anche “donare” un momento di allegria alle persone, cercando di invogliarle a gesti di solidarietà.

E’ quanto sta facendo l’associazione le Potager de la Fantasie che ha esposto in un banchetto produzione fatte a mano dagli aderenti messi in vendita per beneficenza.

Un ultimo sforzo prima del Natale, questa volta al Clos de Jeux des Boules de Nice Saint Isidore: nemmeno la pioggia ferma le indomite!



Ed è pure giunta dal Municipio di Nizza Madame Laurence Navalesi, Subdéléguée aux Relations transfrontalières, à l'Enseignement privé et aux Cultes: insomma l’associazione è sempre più centrale nell’attività solidaristica dell’Ovest nizzardo.

Le foto sono di Patrizia Gallo, impegnata anche in un indiavolato ballo “sotto la pioggia”.