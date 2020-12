Quando Nizza si chiamava Cemenelum

Colonne corinthienne et frigidarium des thermes du Nord © Arthur Lemahieu BD

In occasione delle vacanze estive, il Museo Archeologico di Nizza / Cimiez propone delle giornate aperte a tutta la famiglia alla scoperta delle radici della città.

Un modo interessante per divertirsi ed apprendere ed anche trascorrere alcune ore in uno splendido parco archeologico posto nell’area verde di Cimiez.

Questo il programma Sulle tracce degli archeologi - Introduzione all'archeologiaOgni mercoledì alle 14,30 fino al 12 agostoConoscere la storia del sito dal suo abbandono nel Medioevo ai vari scavi che ne hanno permesso la riscoperta. Quindi scoprirsi archeologi con la cazzuola e tanti altri strumenti, utilizzati dai ricercatori, per scoprire i segreti sepolti dei nostri antenati.Il sito di Cemenelum - Scoperta del sito archeologico e della città anticaOgni sabato alle 10 fino all'8 agosto Lungo le strade lastricate di ciottoli, seguire il percorso di quanti si recavano alle terme, passeggiare di fronte ai negozi nel quartiere dello shopping, tremare al ricordo dei gladiatori nell'anfiteatro e vivere i grandi sconvolgimenti dell’antichità con la cristianizzazione del sito e della costruzione del battistero.Le collezioni del museo - Scoperta delle mostre permanenti e temporaneeOgni sabato alle 14,30 fino all’8 agostoAmmirare gli oggetti scoperti dagli archeologi fin dal 1950. Attraverso le finestre del museo, viaggia indietro nel tempo e immergersi nella vita quotidiana degli abitanti dell'antica città di Cemenelum. Visitare la mostra temporanea " La mort n’est pas une fin " per esplorare la necropoli di Cimiez e conoscere i riti funebri dei romani.Il Museo archeologico di Nizza / Cimiez si trova in Avenue des Arènes 160 a Nizza.