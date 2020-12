Francia, continua il coprifuoco notturno, ma non domani! (Foto)

Ogni Paese ha le sue regole ed è meglio conoscerle, soprattutto se le multe fioccano davvero.

I controlli sul rispetto delle regole anti Covid si fanno sempre più serrati, a Nizza come in Costa Azzurra e pattuglie della polizia vegliano sul rispetto delle norme e, soprattutto, del coprifuoco.



In Francia è obbligatorio (salvo gravo motivi autocertifati) restare in casa dalle 20 alle 6 del mattino successivo.



Non vi sarà il coprifuoco la notte del 24 dicembre per consentire di festeggiare in famiglia il Natale o anche di recarsi alle funzioni religiose,

Per il resto, durante tutto il periodo natalizio, la sera occorre restare a casa.



Anche il 31 dicembre: nessuna festa dunque, al massimo un brindisi in famiglia sotto il vischio.



Le sanzioni per il mancato rispetto delle regole sono di 135 euro, che diventano 200 se si è recidivi nei quindici giorni e 3.750 euro in caso di 3 infrazioni in 30 giorni, in quest’ultimo caso il dossier passerà al giudice che potrebbe anche comminare fino a 6 mesi di prigione.