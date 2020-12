Nizza, le mille luci di un Natale diverso (Foto)

Si avvicina la Notte Santa: fra poche ore, allo scoccare della mezzanotte, sarà Natale.

Nizza accoglie Natale 2020, atteso quest’anno con spirito diverso e con speranze forti, con delle eccezionali luminarie che colorano e ravvivano il centro della città e i suoi quartieri.

Luci non solo per dare un senso alla capitale della Costa Azzurra, alla città delle feste e dell’allegria in giornate “senza feste né allegria”, ma anche per ricordare che la vita trionfa sempre, che la bellezza aiuta la donna e l’uomo nel loro cammini di speranza.

Luci di un Natale triste, luci in un Natale che trascorrerà tra timori e preoccupazioni, luci per un Natale di speranza con il vaccino che inizierà ad essere somministrato in contemporanea in tutto il territorio europeo.



Luci che Montecarlonews propone perché meritano di essere viste, anche perché…sono belle!