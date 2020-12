Acquistare casa a Roma: i segreti per fare un buon affare

Per molti acquistare casa a Roma sembra un sogno irrealizzabile. A dire il vero, sono determinati quartieri centrali che spaventano di più per via dei prezzi degli immobili. Con i giusti consigli è possibile affrontare anche il mercato immobiliare romano, acquistando la casa dei propri sogni e in linea con il proprio budget.

Esistono, come è facile immaginare, degli immobili di tutti i tipi e per tutti i budget e questo non solo in periferia, ma anche nella zona più centrale della Città Eterna. Quello che conta è saper trovare l’occasione giusta.

I prezzi di vendita a metro quadro a Roma vanno da un minimo di 1655€ a un massimo di 7395€.

Guardando con la lente d’ingrandimento i prezzi di questo 2020, vediamo che il mese di Novembre ha fatto registrare una nuova risalita dei prezzi. Nello specifico, una casa a Roma costa in media 3233€ al metro quadro, ossia l’1,73% in più che a Novembre 2019.

Attualmente la zona più cara è quella del centro storico di Roma, dove una casa arriva a costare 7395€. I quartieri più cari dopo quello più centrale sono: Prati, Mazzini, Borgo, Delle Vittorie, Aventino, San Saba, Caracalla ma anche Testaccio e Trastevere. Le zone che, invece, hanno un prezzo più contenuto sono: Trigoria, Castel Romano, Ponte di Nona, Torre Angela, Finocchio.

Avendo le idee chiare su questo punto, sarà più semplice individuare la zona di proprio interesse. Ma non basta.

Il secondo consiglio è quello di avere un budget in mente e di indirizzare la ricerca solo in tal senso. Inutile perdere tempo con immobili al di sopra della propria portata, perché è utile visionare solo soluzioni che potrebbero rientrare nel proprio budget in base alle proprie esigenze. Questo dovrebbe sempre essere il primo indicatore da dare all’agenzia immobiliare, così che anche quest’ultima possa fare una ricerca più dettagliata e mirata. Ricordiamo, quindi, che prima di acquistare casa a Roma potrebbe essere utile una consulenza finanziaria con degli esperti di mutui per capire la soluzione più conveniente per le proprie finanze.