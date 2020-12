Ligue 1: Lille e Lione festeggiano Natale in testa alla classifica. Pareggi interni per Nizza e Monaco

Pochi giorni prima di Natale, lo scorso anno , si era giocato in un’atmosfera di festa con tanto colore e con gli stati stracolmi di bambini e ragazzini.

La fotografia che proponiamo sotto il titolo propone i tifosi del Nizza, appena un anno fa, in una bella coreografia natalizia.

Sono solo trascorsi dodici messi, ma pare sia passato un secolo, con il torneo totalmente trasformato, gli stadi vuoti, le partite in forse fino all’ultimo tampone.

Finisce un anno nero e non finisce bene per il Nizza che, in doppio vantaggio sul Lorient, si fa raggiungere a fine partita e rimedia un misero punticino che allontana sempre più i rossoneri dai posti che contano.

In testa vincono le prime tre della classifica.

Il Lille esce vincitore dal terreno del Montpellier, il Lione batte nettamente il Nantes, così come il Paris Saint Germain infligge una dura lezione allo Strasburgo.

Perde, invece, il Marsiglia ad Angers, mentre il Monaco non va oltre il pareggio interno col Saint Etienne.

Un’importante vittoria è quella che il Digione, che non è più solo all’ultimo posto, è andato a conseguire a Nimes: un risultato che potrebbe pesare molto a fine torneo.

La lotta per evitare gli ultimi due posti vede ora tre squadre appaiate: il Digione, il Nimes e il Lorient. Il girone di ritorno riserverà sicuramente delle sorprese e molto agonismo.

Notevole anche la vittoria del Reims a Bordeaux, mentre il Lens agguanta i tre punti contro il Brest.

Fra le squadre di testa, il Rennes inanella un’altra vittoria sul Metz.

Ora il campionato va in vacanza: la diciottesima giornata verrà giocata giovedì 6 gennaio 2021.

Prima però, il 3 gennaio, si giocherà, quale recupero della nona giornata , Marsiglia – Lens non disputata per via dell’epidemia di Covid.

Il calendario della penultima giornata di andata prevede la trasferta del Nizza a Brest e del Monaco a Lorient.

A Marsiglia si giocherà il derby col Montpelier, mentre il Nimes sarà impegnato a Strasburgo.

Tra le “grandi”, il Paris Saint Germain giocherà a Saint Etienne, il Lione riceverà il Lens, il rennes sarà di scena a Nantes ed a Lille giungerà l’Angers.



Per i risultati della diciassettesima giornata clicca qui

Per la classifica generale clicca qui