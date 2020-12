"I Giacometti: una famiglia di creatori" è la grande mostra della Fondazione Maeght a Saint-Paul-de-Vence

Per l'estate 2021, dal 3 luglio al 14 novembre, la Fondazione Maeght a Saint-Paul-de-Vence proporrà un evento unico con la mostra "I Giacometti: una famiglia di creatori" che metterà in evidenza questa famiglia di artisti.

Attorno ad Alberto Giacometti, il più noto della famiglia per le sue sculture emblematiche, i visitatori potranno scoprire l'opera del padre Giovanni, suo cugino Augusto, entrambi grandi attori della pittura svizzera di inizio Novecento, ma anche di i suoi due fratelli, Diego il suo giovane, scultore e designer, e Bruno, il più giovane, un eccezionale architetto dell'architettura svizzera del dopoguerra.

La mostra "La Giacometti: una famiglia di creatori" prodotta da Peter Knapp, curatore della mostra, propone di scoprire i talenti e le influenze artistiche di ciascuno nei propri campi di predilezione: pittura, scultura, design, pittura e architettura. Riuniti per la prima volta in Francia, i Giacometti incarnano cinque artisti con background diversi ma intrecciati. Questa originale mostra permette ai visitatori di scoprire la famiglia culturale che ha fatto di Alberto Giacometti e il posto di questa famiglia nell'arte come legami che univano i suoi cinque membri. La mostra rievoca il loro rapporto intimo con il loro villaggio natale che oggi è diventato un punto di riferimento nella storia dell'arte moderna nel Canton Grigioni in Svizzera.

Le principali sculture e disegni di Alberto Giacometti appartenenti alla collezione della Fondazione Maeght, saranno accompagnate da una serie di dipinti, film, fotografie d'archivio e oggetti provenienti da collezioni museali come il Bündner Kunstmuseum di Coira (Svizzera), il MASI di Lugano (Svizzera), il Kunstmuseum di Basilea (Svizzera) e la Fondazione Giacometti (Francia), il Musée d'Orsay (Francia).