La Fondation Prince Pierre de Monaco presenta il suo programma eventi per il 2121

La Fondation Prince Pierre de Monaco è una istituzione culturale del Principato di Monaco. Ogni anno i suoi eventi sono di richiamo culturale non solo per i residenti ma anche per tutta la Costa Azzurra e la confinante Italia. Due appuntamenti si svolgono a Parigi, per dare un senso di coinvolgimento dell'intera Francia.

Il calendario di quest'anno prevede:

Cinéma : un art de l’ellipse

Arnaud Desplechin Interrogé par Jacques Kermabon, critique de cinéma

Lundi 25 janvier - 18h30 Théâtre des Variétés - Monaco

Cheminer en philosophie

Barbara Cassins Expérimenter la différence des langues

Jeudi 4 février – 19h00 Maison des Océans - Paris

Mais qui était donc Vinteuil ?

Jérôme BASTIANELLI

Lundi 15 février - 18h30 Théâtre des Variétés – Monaco

Acoustique de l’écriture

Sylvie GERMAIN

Lundi 22 mars - 18h30 Théâtre des Variétés – Monaco

Le renouvellement de l’hygiène avec le XXe siècle

Georges Vigarello e Les contributions du Prince Albert Ier de Monaco

Jeudi 8 avril - 19h00 Maison des Océans – Paris

Info: www.fondationprincepierre.mc