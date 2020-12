Lou Presepi 2020 in Place Rossetti

C’è tempo fino a questa sera per recarsi in Place Rossetti a Nizza per ammirare il presepe gigante.



Con diciassette statue ad altezza naturale, in una delle piazza più conosciute di Nizza, Lou Présépi è aperto al pubblico dalle 10 alle 20. Proprio di fronte al presepe gigante si trova la cattedrale di Santa Reparata dove, nella navata laterale, si può ammirare un altro presepe ambientato nella Vieux Nice.



Al fondo di questo articolo una rassegna fotografica.