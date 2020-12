Il primo evento dell'anno nel Principato di Monaco? Il cabaret 'circense' Bohemia dall'8 al 10 gennaio

Per la prima volta a Monaco, il cabaret circense contemporaneo BOHEMIA conquista la spianata del Grimaldi Forum Monaco per 5 spettacoli eccezionali nel cuore di uno Spiegeltent, una grande tenda rotonda in tessuto vintage elegno adornata di specchi che ti immergerà in un'atmosfera unica.

Combinando acrobazie, danza, commedia, teatro, canto e musica dal vivo, BOHEMIA è già stata acclamata dal pubblico a Londra dove è stata creata nel 2018 da The Black Cat Cabaret.

Coprodotto questa volta con la compagnia 8 Stars Monaco, BOHEMIA va ancora oltre e ricrea l'atmosfera e le delizie del cabaret fino alla configurazione della sala, dove il pubblico non si riserva il posto ma il tavolo che condivide. con i propri cari, godendosi lo spettacolo. Grazie al suo umorismo, alla sua voce, ai suoi costumi folli e alla sua sincerità, Miss Frisky, la tua Mistress of Ceremony, ti farà vivere un'esperienza indimenticabile, vorticosa e infiammata, con la sua troupe di bohémien e artisti di calibro; 4 musicisti e 7 artisti che ti stupiranno, tra cui Nicolas Jelmoni, già artista della troupe del Cirque du Soleil e Enfant du Pays, premiato con la sua compagna Charlotte un Clown di bronzo a Monaco e un Buzzer d'oro … E chi altri non è che l'organizzatore dell'evento e il Direttore Artistico di 8 Stars Monaco.

Programmazione dall'8 al 10 gennaio comprensiva di 5 spettacoli nel massimo rispetto delle regole (scartamento ridotto e interasse tabelle): 8 gennaio ore 20:00 - Serata inaugurale 9 e 10 gennaio - Spettacoli alle 17:30 e alle 20:00

Réservations : reservation@8stars.mc | +33 6 80 86 42 00 | www.8stars.mc/Bohemia