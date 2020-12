'Agnello Mistico' è lo spettacolo della Diocesi di Monaco l'8 gennaio

La pala d'altare di Gand, comunemente nota come "L'agnello mistico", opera dei pittori Jean e Hubert Van Eyck è un vero capolavoro. Questa pala d'altare costituisce di per sé una sintesi della Storia della Salvezza degli uomini, mirabile Bibbia dipinta, Vangelo dell'Agnello Mistico. Realizzato per la cappella di Joos Vyd della Cattedrale di San Bavone a Gand, il trittico è essenzialmente una catechesi pittorica, che insegna attraverso l'arte, ma il suo simbolismo religioso deve essere decifrato e così il Mistero della Salvezza deve essere riscoperto.

Questa è la missione che si è posta questo spettacolo, dove testi, immagini e musica vi accompagneranno alla scoperta di questo capolavoro.

Incontro al Variety Theatre 1, boulevard Albert Ier 98000 Monaco

Entrata gratis

Posti limitati

Prenotazione obbligatoria

Telefono. : 99 99 16 60

Informazione +377 99 99 16 60 culture@diocese.mc www.diocese.mc