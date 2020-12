Capodanno in casa, sorridiamoci sotto il vischio! (Foto)

Poche ore e finirà il 2020…per fortuna!

In Francia, come in Italia (ma non nel Principato di Monaco) si dovrà attendere l’anno nuovo stando in casa.

La tradizione vuole che ci si baci sotto il vischio allo scoccare della mezzanotte e che poi si gusti un flûte di champagne.

Quest’anno le indicazioni degli esperti invitano ad evitare le effusioni se non si è conviventi o non si ha una relazione stabile.

Dunque… sorridiamoci sotto il vischio sperando che fra dodici mesi si possa tornare alle vecchie, sane e buone abitudini.

Intanto l’obiettivo di Montecarlonews si è recato in Cours Saleya e propone un’ampia scelta di vischio e di altri addobbi per accogliere al meglio il nuovo anno che arriva e “spedire via” senza rammarico o nostalgia il 2020 che per fortuna …toglie l’ingombro!