Dodici foto raccontano il 2020 di Nizza

Montecarlonews ha raccontato, giorno dopo giorno, la vita di Nizza, la “commedia umana” che si svolge in una città che non è solo la capitale della Costa Azzurra, ma anche una città avanzata sotto il profilo della tecnologia e della ricerca.



Il 2020 è stato un anno “nero” per Nizza: la capitale del turismo della Costa azzurra è stata messa a dura prova dalla pandemia, dalla tempesta Alex e dall’attentato di Notre Dame, ma ha saputo reagire da par suo, con forza e determinazione.



Nizza è una città inserita in una Métropole che giunge fino alle stazioni sciistiche delle Alpi, passando attraverso l’arrière pays con i suoi villaggi, le sue produzioni, la sua cultura.



Una città che è mare e montagna, ma anche scienza, ricerca, e cultura e tradizioni.



Abbiamo racchiuso il racconto di un anno in dodici immagini, una per mese: fatti diversi, momenti di vita vissuta, sensazioni.



Si parte con il successo turistico in due momenti simbolo “le feste di fine anno” e il Carnevale, poi il ciclone Covid si abbatte sulla città e la mette a dura prova.



Il racconto che Montecarlonews propone ci porta per mano attraverso i dodici mesi dell’anno che sta chiudendosi e ci spalanca lo sguardo verso il 2020.







Gennaio : Domani sera chiude i battenti il Villaggio di Natale di Nizza

Febbraio : I carri della Battaglia dei Fiori stanno sfilando, il Carnevale di Nizza è partito

Marzo : Coronavirus: prima morta a Nizza. Stop ai traghetti per la Corsica

Aprile : Nudi di fronte al virus

Maggio : Che fatica recuperare la forma!

Giugno : Christian Estrosi "a valanga" rieletto a Nizza. Confermati Guibal a Menton e Nègre a Cagnes. I primi risultati del voto

Luglio : Dopo le spiagge pubbliche, anche gli stabilimenti balneari si adeguano alle esigenze dei disabili

Agosto : Il nostro collaboratore Danilo Radaelli "raccontato" dalla Rai

Settembre : Tradizione, amore e passione: si vendemmia sulle colline di Bellet

Ottobre : Attentato di Nizza, la città reagisce con fermezza e unità

Novembre : Tunnel del Tenda: rien ne va plus?

Dicembre: Illuminata la facciata di Notre Dame. Estrosi: "Qualunque sia la prova, Nizza rimane in piedi"