Jolande, 94 anni, è la prima vaccinata del Principato di Monaco

La prima vaccinazione contro il Covid-19 è avvenuta oggi 31 dicembre a Monaco presso la Fondazione Hector Otto. Alle 17:00, Yolande, 94 anni, la più anziana dei volontari, è stata la prima residente monegasca a essere vaccinata nel Principato.

La vaccinazione riguarda, inizialmente, i residenti senior di età superiore ai 75 anni in istituti o residenti in città e che hanno ricevuto la lettera del Governo che li invitava a contattare il Call Center Covid (92.05.55.00) al fine di parte del loro desiderio di essere vaccinati. Verranno quindi contattati per un appuntamento per le vaccinazioni presso lo spazio Léo Ferré. Allo stesso tempo, tutti i residenti del Principato avranno accesso a tutte le informazioni utili sulla campagna di vaccinazione e sul suo programma, sul sito covid19.mc.

"La priorità è la protezione dei nostri anziani e delle persone più vulnerabili. Ringrazio questa residente per la sua motivazione. Il Governo esprime la sua gratitudine alla Repubblica francese per il suo decisivo sostegno che ha permesso di erogare questi primi vaccini ”ha indicato Didier Gamerdinger, Consigliere-Ministro degli Affari Sociali e della Salute del Governo.