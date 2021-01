“La città ai propri piedi”, la foto del giorno

In momenti di forte difficoltà, vi sono delle fotografie che aiutano lo spirito, che danno spazio all’immaginazione, che fanno “vivere bene”.

Come questa fotografia scattata da Ghjuvan Pasquale a Nizza, che propone una giovane donna che, in tutta serenità, gusta un caffè con la città ai propri piedi.



Due dimensioni che s’incontrano, si sfiorano, si annusano, ma non si toccano. Il personale e il collettivo che convivono, ma a livelli diversi e insieme salutano un nuovo anno che arriva in una città che si muove e si rinnova, col “Diamante” in primo piano a ricordarne l’evoluzione verso il futuro.



L’abbiamo intitolata “La città ai propri piedi”: queste foto sono in ogni caso una testimonianza dei tempi.

Inviateci una mail con le vostre foto a foto@montecarlonews.it