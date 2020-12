Montecarlo: ristoranti aperti oggi fino alle 22.30, dal 2 gennaio potranno ospitare solo monegaschi

Qualche concessione in più rispetto a Italia e Francia ma, anche nel Principato di Monaco sono state diramate le restrizioni per bar e ristoranti a Capodanno, in relazione alle normative anti Covid.



I ristoranti potranno aprire, questa sera, fino alle 22.30 e, domani, il servizio pranzo potrà essere erogato fino alle 16. Vietato qualsiasi tipo di intrattenimento musicale. I clienti, questa sera, dovranno abbandonare il ristorante alle 22, per poter rientrare nelle proprie abitazioni entro le 23 e, per poter cenare nei ristoranti, dovranno effettuare regolare prenotazione.



Il governo monegasco ha anche deciso che, dal 2 gennaio, i ristoranti potranno accogliere, solo dietro presentazione di un documento, clienti di nazionalità monegasca o residenti a Monaco, oppure che svolgono un lavoro o che soggiornano in un albergo del Principato. Il numero massimo di persone al tavolo nei ristoranti è limitato a sei. Sono vietati piatti e stoviglie da condividere.



I tavoli nei ristoranti devono essere separati da almeno un metro e mezzo e i tavoli rotondi non potranno ospitare più di due persone.