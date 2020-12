Le coreografie luminose di Place Saint François saluteranno il 2021 (Foto)

Place Saint François é uno dei biglietti da visita del Vieux Nice, con la torre dell’orologio, recentemente restaurata che domina una piazza molto animata che accoglie ogni mattina (tranne il lunedì) il mercato dei pesci attorno alla sua fontana di delfini.

L’ex Municipio, di stile barocco, fu edificato nel XVI secolo. Si tratta di uno dei rari edifici pubblici barocchi della Vecchia Nizza.

Poi con la splendida Église des Franciscains recentemente restaurata.

Proprio con le coreografie luminose proiettate sulle facciate dei palazzi storici della Piazza, nelle fotografie di Danilo Radaelli, ci apprestiamo a salutare il 2021 con la speranza che faccia velocemente dimenticare l’anno che lo preceduto.

Curiosa la storia della Église des Franciscains che venne eretta nel 1250, ingrandita e innalzata nel XV° secolo e ancora ingrandita nel XVIII secolo. Quando, nel 1792, i francesi cacciarono i francescani, la Chiesa e l’annesso convento vennero venduti a lotti.

L’ala ovest del grosso fabbricato fu trasformata in alloggi, l’ala sud (quella che si affaccia sulla piazza) divenne un hôtel, l’Aigle d’Or, mentre l’ala est venne trasformata in ghiacciaia e in alloggi.

Poi nel 1906 venne realizzato un cinema le Capitole, divenuto negli anni un locale notturno e un dancing.

Successivamente, negli anni ‘60 il comune di Nizza acquistò parte dell’immobile, nell’hotel s’installo il sindacato CGT e nei locali ghiacciaia s’installarono i servizi di pulizia e di raccolta rifiuti nel quartiere.

A lavori terminati tutto l’insieme diventerà un luogo dedicato alla storia, alla cultura e alle tradizioni di Nizza.