Buon Anno sottocosta …a cura di Ghjuvan Pasquale

Il nostro appuntamento con le fotografie subacquee, alla scoperta di un’inedita Costa Azzurra vista dal di sotto, non va in vacanza nemmeno durante le feste.



Il mondo a volte misterioso, a volte sconosciuto, sicuramente affascinante composta da pesci, flora, fondali, che ci svela il nostro Ghjuvan Pasquale augura Buon Anno.



Intanto il "nostro" s’immergergerà fra poche ore nelle acque della Baia di Nizza per augurare anche ai suoi pesci Buon Anno!