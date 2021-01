Costa Azzurra: i saldi inizieranno il 20 gennaio

Inizialmente doveva essere il 6 gennaio la data d’inizio dei saldi invernali, poi la crescita dell’onda epidemica e la necessità di evitare assembramenti, oltre alle misure di anticipazione del confinamento, hanno indotto a scegliere la strada di posticiparne l’inizio.

Così, nel 2021, i saldi invernali esordiranno mercoledì 20 gennaio e termineranno il 16 febbraio 2021.

Una scelta di buon senso, proprio mentre si fa di tutto per evitare la concentrazione delle persone, anche se, ormai, tra vendite private, svendite, svuota tutto e aperture domenicali tutte le date sembrano buone, anche prima dell’inizio ufficiale dei saldi.



Ridotta, in ogni caso, la durata dei “soldes” che quest’anno, al pari del 2020, dureranno, "solo" quattro settimane (invece di sei): lo prevede la legge "Pacte sur la croissance et la transformation des entreprises" che cerca di dare ordine in un settore nel quale le "scorciatoie" e i "colpi d'ingegno" sono all'ordine del giorno.



Nonostante l'entrata in vigore del "Pacte sur la croissance et la transformation des entreprises", varie associazioni di categoria stanno chiedendo interventi che chiariscano i limiti per le “fantasiose” vendite che si sviluppano un po’ in tutto l’anno, compreso il periodo natalizio.



Insomma: non di soli “soldes” vive il consumatore, ma anche i tanti altri sistemi ingegnosi per bypassare le date canoniche. Sempre con un occhio alle vendite via e-commerce che sono decuplicate e che rischiamo di mettere tutti d’accordo.



Fissata anche la data dei saldi estivi (salvo spostamenti). L’avvio avverrà mercoledì 23 giugno 2021 e dureranno fino al 20 luglio.