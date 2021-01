Vaccino Covid, cosa fare a Nizza e nella Métropole. Registrarsi per accelerare le procedure

Una mail é giunta nelle caselle di posta elettronica nei nizzardi e degli abitanti nel territorio della Métropole che comprende 49 comuni.

A firmarla è stato Christian Estrosi che così si rivolge ai suoi concittadini

"Signore e signori,

Mentre la prima vaccinazione contro il Covid-19 è stata somministrata a Nizza, in accordo con la mia richiesta al Governo, e, inizialmente, la campagna riguarderà gli anziani ospitati nelle nostre case di riposo il personale infermieristico più esposto, desidero fornire maggiori dettagli sulla campagna di vaccinazione che sta per iniziare.



Affinché tutti gli abitanti della Métropole possano avere tutte le informazioni utili sulla campagna di vaccinazione e sul suo calendario, suggeriamo a chi già volesse registrarsi sulla piattaforma dedicata: https://vaccincovid19.nice.fr/VC19/



Anche se rispetto la libertà di scelta di ciascuno di voi, vi incoraggio anche a diffondere queste informazioni al vostro entourage, alla famiglia e agli amici in modo che coloro che desiderano essere vaccinati possano avere le informazioni più accurate possibili.

La tua salute rimane la mia priorità".

Christian Estrosi



Questo quanto riporta la pagina informativa sulla vaccinazione per gli abitanti di Nizza e della Métropole



Concretamente

Per predisporre i mezzi logistici necessari e promuovere l'accesso di tutti alla vaccinazione, la Métropole Nice Côte d’Azure la Città di Nizza, in collaborazione con l'Agenzia sanitaria regionale (ARS), stanno organizzando un censimento degli abitanti della metropoli che vogliono essere vaccinati .



Questo censimento consentirà di:

Definire il numero di vaccini richiesti sul territorio della Métropole

Classificare le persone che desiderano essere vaccinate nei gruppi prioritari come richiesto dal governo

Informare i cittadini sulla campagna di vaccinazione,

Consentire a chi non ha accesso alla vaccinazione per motivi logistici o di altro tipo di affidarsi ai servizi della Città / Metropoli per facilitare questa vaccinazione.



Nota : questo censimento è un servizio aggiuntivo fornito dalla Métropole Nice Côte d’Azur e dalla città di Nizza per facilitare l'accesso alla vaccinazione per tutti. Non è necessario registrarsi per avere accesso alla vaccinazione con un operatore sanitario, che poi potrà agire da solo una volta che i vaccini saranno disponibili.



Vivi nella Métropole Nice Côte d’Azur o nella città di Nizza e vorresti essere avvisato quando è il tuo turno di vaccinarti? Vuoi che la Métropole Nice Côte d’Azur e / o la città di Nizza ti aiutino con la tua vaccinazione perché hai problemi di mobilità, il vaccino scarseggerà nell'area in cui ti trovi o per qualsiasi altro motivi? Tutto quello che devi fare è completare questo modulo online. Una volta compilato questo modulo, la tua richiesta verrà elaborata e riceverai un avviso di ricevimento con un numero da conservare.



Nota: la registrazione ti permette di sapere in quale categoria ti trovi e di farti sapere quando è il tuo turno di vaccinarti. Spetterà quindi a te andare da un medico per farti vaccinare. Se hai difficoltà ad accedere alla vaccinazione, la città di Nizza e / o la Métropole Nice Côte d’Azur possono aiutarti a vaccinarti.



I suoi dati personali potranno essere trasmessi all'Azienda sanitaria regionale (ARS).



Se rientri in una categoria prioritaria, verrai contattato dai servizi sanitari statali che ti diranno cosa fare. Puoi anche andare direttamente da un operatore sanitario per vaccinarti quando è il tuo turno.