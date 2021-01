Ecco, la musica é finita…

"La musica é finita" in un'interpretazione fotografica di Ghjuvan Pasquale

Al di là delle Alpi, dopo Menton, in Italia, oggi è festa e che festa! L’Epifania che tutte le feste porta via mentre, al di quale delle Alpi, invece, la luci si sono spente dopo capodanno, oggi non si festeggiano né i Re Magi, né la befana, è un giorno feriale.

Quindi nessuna festa “da portare via”, anche perché, quest’anno, le feste se ne sono andate da tempo, su entrambi i versanti delle Alpi.

I giornali, francesi ed italiani, ne danno abbondante documentazione: le vaccinazioni che non ingranano, i politici che, invece, inanellano figuracce, gli amministratori locali sempre più dilettanti allo sbaraglio, l’onda pandemica che, dopo gli assembramenti nelle settimane che hanno preceduto il Natale, è ripartita, le scuole che tentennano, i bar e i ristoranti che sono in crisi e di rinvio in rinvio nelle stazioni sciistiche la neve si scioglierà e spunteranno le viole e le primule…

Da domani è carnevale…ma a Nizza e Menton non vi saranno manifestazioni, nessun carro carnevalesco, nessuna battaglia dei fiori, nessuna fête du citron.

Poi arriveranno altri rinvii…fino a quando, finalmente, la campagna di vaccinazione sarà riuscita a toglierci da un impiccio che dura ormai da un anno.

Viene in mente “La musica è finita”, uno dei brani di maggior successo di Mina, portato al successo in occasione del Festival di Sanremo del 1967 e scritto da Sergio Califano e Umberto Bindi.

Già…la musica è finita…che inutile serata!