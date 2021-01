Integratori Naturali per Dimagrire: Benefici, Utilizzo, Ingredienti

Se ti piace mantenerti in forma e in modo naturale, esistono sul mercato alcuni prodotti che aiutano a bruciare i grassi e a ridurre l'appetito. In questo articolo imparerai come scegliere il miglior integratore di pillole dimagranti in base ai tuoi obiettivi e a conoscere le proprietà che ti permetteranno di perdere peso senza eccessivi sacrifici.

I migliori integratori per perdere peso

Alga Spirulina: la spirulina è un riduttore naturale dell'appetito in quanto agisce direttamente sull'ipotalamo diminuendo la sensazione di fame. Appartenente alla famiglia delle alghe, è un prodotto che negli ultimi anni ha conquistato il titolo di miglior integratore naturale e benefico per la salute. Non sorprende che l'ONU, la NASA e l'Organizzazione Mondiale della Sanità ne raccomandino un adeguato consumo. La spirulina è ricca di aminoacidi, a basso contenuto di grassi e ad alto contenuto di proteine e acidi grassi essenziali. È particolarmente efficace nei casi di anemia, demineralizzazione e stress. Inoltre, aiuta a recuperare la forma fisica, a dare energia e a disintossicare il corpo dalle tossine in eccesso.

Cosa si può chiedere di più? Innumerevoli esperti del settore hanno eletto la spirulina come ingrediente indispensabile nelle diete per contribuire alla perdita di peso. La sua capacità di accelerare il metabolismo e controllare l'appetito ha senza dubbio favorito la sua ascesa a questa posizione privilegiata come superfood. Tuttavia, è molto importante seguire indicazioni specifiche per assumere correttamente la spirulina, soprattutto se l'obiettivo finale è quello di perdere peso in modo sano. Ci sono molte opzioni che il mercato offre oggi. Possiamo trovare polvere di spirulina e pillole , ma qual è il dosaggio raccomandato? La giusta quantità giornaliera per individuo varia da 3 a 5 grammi, in base al proprio peso. È importante sottolineare che la spirulina non ti consente di perde peso con la sua sola assunzione ma deve essere usata in associazione a una dieta equilibrata.

Chitosano: Il chitosano è un prodotto derivato dalla chitina, un polimero tutto naturale che viene estratto dalle cuticole crostacee marine, ed è il secondo polimero naturale più abbondante dopo la cellulosa. È un prodotto che non ha effetti collaterali, quindi il suo utilizzo è stato applicato anche a diversi campi legati direttamente o indirettamente alla salute: dalla biochimica alla medicina, dalla cosmesi alla nutrizione stessa. Puoi trovarlo in erboristerie o nei negozi dietetici specializzati e il suo consumo è estremamente semplice, puoi acquistarlo in forma di capsule o in polvere.

Sapevi che il chitosano ha anche altre proprietà interessanti? Ad esempio, è utile per ridurre colesterolo alto e trigliceridi aiutando il nostro corpo a non assorbire i grassi che troviamo nei diversi alimenti che ingeriamo, e aiutandoci, pertanto, a ridurre i livelli di colesterolo LDL e aumentare al contempo il colesterolo HDL (o buono). Il chitosano è efficace anche nel caso di ipertensione e per combattere infezioni da Helicobacter Pylori bloccando la capacità di riproduzione dei funghi.

Aloe vera: questa pianta è diventata una delle più famose quando si parla di bellezza e salute: aiuta a purificare il corpo, eliminando tossine e diversi residui grazie a un composto chiamato alloina, migliora inoltre la metabolizzazione degli acidi grassi con conseguente effetto sulla riduzione del tessuto adiposo e stimola la motilità intestinale agendo come un lassativo naturale che eliminerà dal tuo corpo ciò che non è necessario. Alternativa all’Aloe Vera può essere l' Aloe Ferox .

Moringa: pianta originaria dell'India, è ricca di calcio, vitamina A e C e proteine, è dunque la scelta ideale se si vuole perdere peso in modo naturale. Considerata come un vero e proprio superfood, la moringa agisce come uno scrubber del nostro corpo svolgendo una funzione purificatrice del fegato, ma ha anche lievi effetti lassativi che contribuiscono ancora di più al processo di disintossicazione.

Il consumo regolato di Moringa diminuisce notevolmente il desiderio di mangiare e riduce ansia e stress, in questo modo mangeremo solo ciò che è necessario evitando spuntini pericolosi. I suoi componenti nutrizionali, in particolare la vitamina B, faciliteranno il processo di trasformazione del cibo in energia impedendo loro di essere conservati come grasso nel nostro corpo. Ancora, la moringa accelera il metabolismo permettendo ai nutrienti di essere metabolizzati molto più velocemente e l'energia utilizzata per farlo brucerà i grassi, anche a riposo, il che ti aiuterà a perdere peso più velocemente.



Se pensi di aver bisogno di un piccolo aiuto nel tuo processo di perdita di peso, è importante sapere che puoi contare su prodotti assolutamente naturali come quelli che ti abbiamo segnalato poco sopra, per raggiungere il tuo obiettivo di peso forma in modo sano e senza danneggiare l'organismo. Il tuo corpo ti ringrazierà!