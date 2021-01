Monaco Boast: inaugurato l'incubatore di imprese del Principato

Mercoledì 6 gennaio, Pierre Dartout, ministro di Stato, Stéphane Valeri, presidente del Consiglio nazionale, e Jean Castellini, Consigliere di Governo - Ministro delle Finanze e dell'Economia, hanno visitato la sede della nuovissima azienda statale Monaco Boost.

Monaco Boost è un incubatore di imprese, gestito per conto dello Stato, con l'obiettivo di affitto a società di persone e ad attività in nome personale registrate nel Principato selezionati degli spazi a sua disposizione, per accoglierli, accoglierli e sostenerli.

"Accolgo con favore l'implementazione di questo strumento a disposizione degli imprenditori monegaschi che creano e innovare, e che servirà a promuovere iniziative economiche nel Principato ” ha commentato il Ministro di Stato.

Situata nella zona F di Fontvieille, questa società per azioni monegasca il cui capitale è di proprietà statale al 100%, fa capo a Laurence Garino ed offre i servizi di un business center allestito su 1.200 mq e composto da 32 uffici esclusivi chiusi, 2 Aree di coworking (16 uffici condivisi dedicati e 12 "hot spot"), 2 Sale riunioni, 1 Sala polivalente, 1 Caffetteria, 1 Zona Relax e 1 Terrazza. La sua capacità totale è di 108 aziende.

A fine gennaio 2021 verrà lanciato il bando esclusivamente per singole sedi, in vista l'installazione nell'aprile 2021, secondo un processo simile a l'invito a presentare candidature per locali commerciali statali. La Commissione di assegnazione sarà sotto la presidenza del Consigliere-Ministro delle finanze e l'Economia, composta dai rappresentanti del Consiglio Nazionale, dell'Amministrazione del Domains, del dipartimento per l'espansione economica e di SAM Monaco Boost.