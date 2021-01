Ligue 1: Lione solo in testa, vincono Monaco e Marsiglia. Nuova sconfitta per il Nizza

Grosse sorprese alla ripresa del campionato di Ligue 1 dopo la sospensione per le festività di fine anno. La diciottesima giornata , penultima di andata, “porta bene” al Lione che, battendo il Lens, conquista in solitaria la vetta della classifica.

Perde infatti, in modo del tutto inaspettato, il Lille, sconfitto in casa propria, dall’Angers, mentre il Paris Saint Germain non va oltre al pareggio a Saint Etienne.

Il Monaco riprende la propria marcia andando a vincere, anche in maniera del tutto convincente, in casa del Lorient: niente di eccezionale, i bretoni sia pure in coabitazione occupano l’ultimo posto in classifica, ma pur sempre un risultato che consente di iniziare l’anno con un incoraggiante successo.

Cosa, invece, che non si verifica per il Nizza che continua nella sua serie nera: due le reti subite a Brest e soprattutto la classifica che diventa, settimana dopo settimana, sempre più preoccupante.

Non è andata bene nemmeno al Nimes, pure ultimo in classifica, che perde con 5 reti di scarto lo “spareggio” salvezza con lo Strasburgo.

Il Rennes non va oltre al pareggio a Nantes, un risultato che potrebbe pesare sulla classifica finale, mentre il Metz ha pareggiato col Bordeaux.

Fra le gare della sera importante vittoria del Marsiglia che fa proprio il derby col Montpellier, mentre Reims e Digione pareggiano.

Anche il diciannovesimo turno si giocherà in una sola giornata, sabato 9 gennaio, con tutti gli incontri fissati alle 21.

Poche ore per rifiatare, dunque e si ricomincia con l’ultima giornata del girone di andata e l’individuazione del campione d’inverno, titolo quanto mai aleatorio, ma pur sempre indicativo.

Incontro in trasferta per il Nizza che viaggerà alla volta di Metz, mentre il Monaco riceverà, nel Principato, la visita dell’Angers.

Incontro complicato per il Nimes che riceverà il Lille e per il Montpellier opposto al Nantes, mentre il Marsiglia viaggerà alla volta di Digione alla ricerca dei tre punti.