Dalla danza alla ginnastica, dalla musica al patrimonio: la città di Nizza “riempie” le ore di confinamento, l’importante è stare a casa (Video)

Che fare a casa durante il confinamento? Soprattutto la sera visto che alla 18 tutti devono essere in casa?

Una delle risposte a questa domanda giunge dal servizio Senior della città di Nizza che cura una serie di video che aiutano a trascorrere il tempo dedicandosi anche ad attività utili per la salute e per mantenersi in forma.

Tutto gratuito a prova di clic .

Ecco le proposte della settimana



Réveillon del 24 Décembre

Ballet Don Quichotte





Réveillon del 31 Dicembre

Concerto dell’Orchestre Philarmonique de Nice





Ricetta esclusiva

La buche de noël niçoise "ESTELA", creata da Aurelien Maiolino, pasticciere e segretario dell'Authentique cuisine niçoise" e Franck Bermond, chef de cuisine dell'Atelier cuisine niçoise,

Cultura

Visita della mostra “She-Bam Pow Pop Wizz ! Les amazones du POP







Danza

Corso di country a cura di Michel et Geneviève

Danza

Hop! Un petit Rock proposto da Nicolas e dal suo gruppoUna bella dimostrazione di Paso Doble a cura di Catalda e Jean-Marie

La storia dei palazzi della Collina di Cimiez: Grand Hôtel dell’architetto Aaron Messiah, Riviera e Excelsior Regina di S.M. Biasini, Winter, Hermitage e Grand Palais di Charles Dalmas,Majestic di Jules Febvre.Il Quatuor des Solistes dell’Orchestre Philharmonique de Nice in concerto al Musée Matisse (Wolfgang Amadeus Mozart - Divertimento in D, KV 136 pour cordes).