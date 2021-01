Riprenderanno a marzo i lavori di vegetalizzazione di alcune strade di Nizza

La pista ciclabile "attuale" in Rue de la Buffa a Nizza

La prossima primavera riprenderanno i lavori di vegetalizzazione di alcuni grandi assi viari di Nizza, trasformando le carreggiate prima destinate ai bus in spazi ciclabili e creando delle vere e proprie aree verdi in grado di assorbire l’acqua piovana e di non farla scorrere verso le canalizzazioni.

A partire per primo sarà l’asse Dante – La Buffa (strada parallela a Rue de France con traffico automobilistico da Est a Ovest).

Il via a marzo 2021 e la consegna nella primavera dell’anno successivo: l’attuale sistemazione provvisoria, con grandi vasi che ospitano le piante, verrà dunque sostituita in forma definitiva con la loro piantumazione.

Poi, al termine di questo loro, sarà la volta di quelli Grimaldi-Hôtel des Postes e Bottero, Joffre, Pastorelli e Dévoluy la cui conclusione è prevista nel 2023.

Interventi che, assieme con il prolungamento della Promenade du Paillon fino alla Fiera di Nizza, sono destinati ad incidere anche sul clima della città, abbassandone di almeno un grado la temperatura.

I lavori verranno eseguiti in modo diverso e meno impattante: verranno realizzati per piccoli lotti, con apertura graduale delle strade ed anche dei relativi parcheggi.

La ragione del ritardo è dovuta alla sospensione dei lavori durante la primavera di quest’anno che ha in pratica fatto slittare di un anno l’esecuzione di lavori che deve rispettare anche i “tempi” della natura per poter piantumare al meglio le strade.