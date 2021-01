Métropole Nice Côte d'Azur: effetto Covid anche sulla scelta dei nomi, spuntano la dea Artemis e l’asteroide Calliope

Un 2020 originale anche per lo Stato Civile della Città di Nizza e per quelli delle località della Métropole.

I numeri delineano l’influenza generata dal Covid 19 sulla vita delle persone, al di là delle questioni di salute e lavorative.

Lo scorso anno sono crollati i matrimoni: nel 2019 erano stati celebrati 1.217 matrimoni, lo scorso anno solo 814, un crollo che si assesta su 303 unioni in meno in soli 12 mesi. Hanno resistito, invece, nei numeri i PACS, le unioni civili che si mantengono sui medesimi livelli.



Non hanno sofferto enormemente, invece, le nascite, ma occorre tenere conto che l’esplosione pandemica si è manifestata in tutta la sua gravità solo nel mese di marzo e che, quindi, buona parte dei concepimenti è avvenuta ante Covid.

Nel 2020, nel territorio metropolitano sono nati 6.683 bambini, 290 in meno rispetto ai 6.973 nati nel 2019.



La scelta dei nomi ricalca, sostanzialmente, quella degli scorsi anni.

In testa, fra le femminucce, Emma, seguito da Louise, Giulia, Rose, Eva e Mia, mentre, tra i maschietti, eccellono Adam, Gabriel e Léo.



Non sono mancati i nomi “strani” attribuiti ai neonati. Tra le bambine Artémis, dea della caccia, Calliopé, musa greca e asteroide di passaggio nel 2020, Dune, Libra, Orkida e Love, tra i maschietti Divine, Jax, Lynx e Luciam.



Interessante constatare, purtroppo, il numero dei decessi.

In tutto il territorio metropolitano sono decedute 4.954 persone, l’anno precedente erano state 4.730, la crescita è stata di 224 persone, pari al 4,7%.



La crescita dei decessi è “spalmata” in forma uguale in tutte le località della Métropole, fatta eccezione per Saint Laurent du Var dove i decessi sono stati 346, con un calo di 5 persone rispetto al 2019.