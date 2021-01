Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale nel Principato di Monaco: era vicino a Nizza

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è ricoverato al centro cardiotoracico dell’ospedale ‘Principessa Grace’ del Principato di Monaco.



Berlusconi, secondo quanto scrive l'Ansa, era a Valbonne, piccola località vicino a Nizza dove ha anche trascorso gran parte del periodo di lockdown. Dovrebbe svolgere alcuni esami di routine e tornerà a casa tra pochi giorni.



Il suo medico, Alberto Zangrillo, ha confermato all'Ansa, di essere intervenuto per un problema cardiaco aritmico: "Sono andato dove risiede temporaneamente il presidente per un aggravamento e ho imposto il ricovero a Monaco perché ho ritenuto prudente non farlo viaggiare verso l'Italia".